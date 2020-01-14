За руководство Лейбористской партией борются четыре женщины, но лидирует мужчина

Пять членов британской Лейбористской партии участвуют в борьбе за лидерство в партии, среди них четыре женщины и один мужчина. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Financial Times.

В понедельник все они преодолели порог в 22 голоса британских депутатов-лейбористов. Больше всего голосов - 89 - набрал теневой министр по делам Brexit Кир Стармер. Букмекеры считают его фаворитом гонки, несмотря на то, что многие лейбористы заявляют, что партии в роли лидера нужна женщина.

Теневой министр бизнеса Ребекка Лонг-Бейли набрала 33 голоса, рядовые депутаты Лайза Нэнди и Джесс Филлипс обеспечили себе 31 и 23 голоса соответственно. Также 23 голоса получила теневой министр по иностранным делам Эмили Торнберри.

Еще один кандидат Клайв Льюис добровольно вышел из борьбы за пост.

Теперь кандидатам нужно до 14 февраля заручиться поддержкой трех зависимых от партии структур, две из которых должны быть профсоюзами, или же поддержкой 5% окружных партийных организаций. За этим последует голосование по почте, в котором примут участие порядка 500 тыс. членов Лейбористской партии. Имя нового лидера партии объявят 4 апреля.

Предыдущий лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что перестанет руководить партией после того, как на выборах в парламент она показала худший результат с 1935 года. Лейбористская партия не одерживала победу на британских выборах с 2005 года, когда премьер-министром Великобритании в третий раз был избран лейборист Тони Блэр.