Трехсторонним Меморандумом о взаимопонимании снижены цены на операции по стентированию сердца

Министерство здравоохранения Армении в очередном сообщении обратилось к теме ”Нездоровая атмосфера в системе здравоохранения. Куда направляются суммы госбюджета?” телекомпании “Армньюз” от 7 января. Арменпресс представляет сообщение министерства,.

“Вновь обратимся к теме ”Нездоровая атмосфера в системе здравоохранения. Куда направляются суммы госбюджета?” телекомпании “Армньюз” от 7 января. Да, Министерство здравоохранения решительно настроено на проведение реформ. За последние полтора года было проведено множество реформ, направленных на развитие сферы и сохранение здоровья населения. Безусловно, для реализации всего этого необходимы идеи и программы, профессиональный потенциал и финансовые средства.

А теперь поговорим фактами.

Дезинформация: Стоимость стентирования сердца не имеет отношения к государству, поскольку импортеры стентов и поставщики услуг пришли к соглашению, а объемы возросли за счет увеличения бюджета здравоохранения.

Ответ: Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, включая внедрение и развитие современных служб по операций стентирования сердца, является государственной политикой, направленной на улучшение здоровья населения.

На утверждение, что “стоимость стентирования не имеет отношения к государству, поскольку импортеры стентов и поставщики услуг пришли к соглашению”, следует отметить, что переговоры велись Министерством здравоохранения. В результате - 28 июня 2018 г. был заключен трехсторонний Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения, 10 поставщиками стентовых принадлежностей и 11 медицинскими учреждениями, предоставляющими услуги стентирования в рамках госзаказа. Меморандумом поставлена цель обеспечить предоставление гарантированных государством бесплатных или льготных услуг стентирования по наиболее доступным ценам и более качественным товарам.

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С июля 2018 года в программу “Неотложные операции на сердце (с установкой стента)” была включена установка стента, покрытого лекарством, и пересмотрена ценовая политика, в результате, стоимость стентирования коронарных сосудов с одним стентом, покрытым лекарством, снизилась на 30,55%. Ценовая политика разработана на основе расчетов ценообразования на услуги. Рост объемов услуг стентирования обусловлен ценовой политикой, увеличением объемов финансирования, активизацией работ по информированию, увеличением оснащенности инструментария диагностики и уточнения. В результате, около 6000 пациентам были проведены операции на сердце по государственному заказу”.