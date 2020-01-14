На улицах повсюду валялись трупы. Свидетельствуют очевидцы погромов армян в Баку

С 1988 года армянская община Баку начала подвергаться открытым гонениям, которые по своей организованности и способам напоминали погромы армян в 1905 и 1918 годах. Новая волна зверских деяний против армянской общины достигла своего апогея 13-19 января 1990 года. Число погибших армян в результате резни достигло по меньшей мере 500 человек.

Имеющиеся факты и свидетельства очевидцев показывают, что погромы были намеренно организованы и спланированы. Весь ужас погромов 1990 года пережила и семья Авчиян.

Сестры Сусанна и Лилиана Авчиян помнят, что после Сумгаитских событий 27-29 февраля 1988 года отношение к армянам резко изменилось даже со стороны близких соседей: армян обзывали, кидали в них яйца, преследовали и требовали покинуть город.

13-го января сестры со своей матерью Светланой Авчиян собирались пойти к подруге своей матери, чтобы отметить Старый новый год, когда внезапно к ним в дверь попытались ворваться с криками «Где армяне? Где эти армяне? Мы знаем, что в этом дворе живет очень много армян!». Светлана изо всех сил держала деревянную дверь и кричала дочкам, чтобы те бежали. Сестры с трудом вскарабкались на подоконник и спрыгнули с него на улицу, надеясь, что их мама последует за ними, но ей это не удалось. Лилиана помнит, что прежде чем спуститься в подвал, они напрасно стучались во все двери ожидая помощи от соседей, но те побоялись и отказались их спрятать.

Тогда 14-летняя Сусанна и 12-летняя Лилиана не имея другого выхода, были вынуждены спрятаться в ужасном подвале, будучи по колено в воде. Пока сестры ждали, чтобы стемнело и опасность миновала, они услышали сверху крики и возгласы. Сусанна особенно помнит слова одного из погромщиков: «Зубы золотые у нее, давай зубы вырвем».

Сестры следуя указанию матери «Чтобы не случилось — бегите и за мной не возвращайтесь», только в полуночи смогли выбраться из подвала и направились к дому школьной подруги Сусанны Рае. Как вспоминает Сусанна, по пути вокруг них были обнаженные, обезглавленные и расчлененные трупы.

Сусанна вспоминает: «Вокруг трупы валялись. Дядя Жора на третьем этаже жил, профессор, его с балкона выбросили. А потом дети - дети! - его ножами тыкали. Беременную женщину видели... ей живот разрезали, ребенка вытащили, уши отрезали, чтобы бриллиантовые серьги взять. Мы все это видели своими глазами, это было так страшно... Мы ведь еще детьми были, и вот такое на наших глазах происходило!».

На других улицах они стали свидетелями той же картины. «Вся улица была усыпана трупами, кругом пожары, крики, голые полуживые или мертвые женщины. Даже тех, кто только заступался за армян, избивали. Мы видели, как молодой парень вышел, начал кричать, что это его жена, погромщики его тоже ударили. Такие лица были у этих бандитов, как будто они только что вышли из тюрьмы, как будто изголодались по убийству, по крови... Первый раз в своей жизни я увидела, как насилуют кого-то... Это была старая бабушка, даже трудно было понять, сколько лет ей было. Один насиловал, а другие стояли и смотрели, потом сами... Групповое изнасилование было», — вспоминает Сусанна.

Дойдя до дома Раи, Сусанна оставила Лилиану там, а сама решила пойти за матерью. Рая присоединилась к ней. Дойдя до двора, через окно залезли в дом и перед ними открылась ужасающая картина, повсюду была кровь. Сусанна не смогла найти свою мать.

Поиски матери привели Сусанну на ее место работы, где она узнала, что начальник Светланы, узнав от жены про резню армян, пошел в их дом и спас ее.

Лилиана вспоминает: «О маме потом писали в газетах. Начальник фактически ее спас. Она в тот момент не помнила, кто она, что с ней. Они ее сильно избили, до сотрясения мозга, все лицо полностью в синяках, в ранах, ее невозможно было узнать. Наша мама очень красивая женщина была. А тут – губы опухшие, нос разбитый, глаза не открываются, она почти оглохла, столько ее били по уху, чтобы сережки с нее снять. Даже хотели ей уши отрезать».

Светлана еще долго не могла отойти от всего пережитого ужаса. Всю оставшуюся жизнь она носила только длинные платья, все ее тело было разрезано ножом и повсюду были шрамы. «Она не могла забыть этого, ночами не спала. Она рассказывала, сколько человек ее насиловали, когда думали, что она уже умерла .... Она сильно изменилась, стала очень замкнутой, первое время это вообще был совсем не тот человек, которого мы знали. Она ведь всегда была по натуре веселой, жизнерадостной, и с юмором у нее было все в порядке», — говорит Сусанна.

В конце концов, семье Авчиян удалось добраться до Америки. «И ни разу с тех пор мы не справляли Новый год...».

Во время погромов армян в Баку было убито несколько сотен человек, многие из них скончались от ран и травм уже сбежав из Баку. От 250-тысячной армянской общины в Баку не оставили и следа.

Интервью взято из книги «Бакинская трагедия в свидетельствах очевидцев», (2016г., стр. 21, онлайн версия), которая была осуществлена в рамках проекта «Обыкновенный геноцид». Свидетельства сестер Авчиян представлены в сокращенном варианте. Полную версию, а также свидетельства других очевидцев можно прочесть в первой и во второй части той же книги.