США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в понедельник полугодовом докладе министерства финансов по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров страны.

Исключение из списка принято в преддверии подписания первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

"Министерство провело анализ развития валютной политики Китая за последние семь месяцев <...> Хотя валютная политика десяти стран требует пристального внимания, ни один из главных торговых партнеров [не нарушает] соответствующих законодательных критериев 1988 и 2015 годов о валютных манипуляциях, - отмечается в тексте. Как указали в ведомстве, Китай принял решение "воздержаться от конкурентной девальвации, в то же время обеспечив прозрачность и подотчетность".

Президент США Дональд Трамп 31 декабря 2019 года заявил, что подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января в Белом доме.