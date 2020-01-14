Армяно-сербские отношения прогрессируют: президент Армении и премьер-министр Сербии

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах встретился с премьер-министром Сербии Аной Брнабич, участвующей в авторитетном Международном форуме “Неделя стабильности Абу-Даби”. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Подчеркнув результативность встреч и обсуждений, состоявшихся за последний период, собеседники коснулись хода реализации достигнутых договоренностей. Они с удовлетворением подчеркнули, что армяно-сербские отношения прогрессируют шаг за шагом. Для граждан Республики Армения уже действует безвизовый режим, договоренность о котором была достигнута в ходе официального визита президента Армена Саркисяна в Сербию.

Премьер-министр Сербии сообщил, что в конце февраля в Республике Армения откроется посольство Республики Сербия. Было отмечено, что это важный шаг по укреплению отношений между двумя странами.

Собеседники с удовлетворением констатировали еще одну договоренность о параллельном проведении в сербском городе Нови Сад ежегодного музыкального фестиваля “EXIT” и армянского фестиваля “Севан стартап”.

Президент Армении и премьер-министр Сербии коснулись перспективных направлений двустороннего сотрудничества. Отметив, что для Армении и Сербии очень важны экологические проблемы и зеленые технологии, президент Саркисян отметил, что страны могут взаимовыгодно сотрудничать и в этой сфере. Стороны подчеркнули также и большой потенциал взаимовыгодного сотрудничества в сфере информационных и высоких технологий и искусственного интеллекта. В этом контексте они говорили о возможностях сотрудничества в рамках президентской инициативы ATOM (Advanced Tomorrow).