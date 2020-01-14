Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 08:17 часов 14-го января в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачар труднопроходимы для всех видов транспорта.

На автодорогах Сюникской области гололед.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.