В Армении есть труднопроходимые автодороги
09:23, 14 Январь, 2020
Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 08:17 часов 14-го января в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
Перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачар труднопроходимы для всех видов транспорта.
На автодорогах Сюникской области гололед.
О Ларсе
Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.