Европейские индексы - 13-01-20

МОСКВА, 14 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.24% и составил 13451.52 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.02% и составил 6036.14 пункта, британский FTSE вырос на 0.39% и составил 7617.60 пункта, а российский RTSI вырос на 0.31% и составил 1619.73 пункта.