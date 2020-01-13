Придать новый импульс экономике: подробности заседания правления партии “Гражданский договор”

Завершилось заседание правления партии “Гражданский договор”, которое началось несколько часов назад в Ереване. Как сообщает Арменпресс, после ухода премьер-министра Армении, члена совета правления партии Никола Пашиняна министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян ответил на вопросы журналистов. Он сообщил, что обсуждались партийные вопросы.

«Были обсуждены вопросы, связанные с работой нашей партии, остальные вопросы не подлежат огласке», - сказал Сурен Папикян.

На вопрос, какими будут основные задачи правительства в 2020 году, Сурен Папикян ответил, что 2020 год станет годом экономической революции.

«На прочных основах, созданных в 2019 году, мы должны дать новый импульс экономике», - сказал Сурен Папикян.

Журналисты попросили прокомментировать недавние публикации о бывшем руководителе СНБ Артуре Ванецяне в прессе, но Сурен Папикян отказался от комментариев.