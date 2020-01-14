Газета “Айастани Анрапетутюн”: В Айгестане отметили День возрождения села

“Тяжелые воспоминания о жестоких днях начала 1992 года продолжают сопровождать айгестанцев и всегда заставляют их быть бдительными, помнить уроки прошлого. После вывода последних войсковых соединений Советской Армии с территории Арцаха азербайджанская армия во главе с омоновцами в полночь ворвалась в Айгестане и расправилась с мирными жителями, подвергнув пыткам членов новосозданного добровольческого отряда самообороны, их родственников и активистов движения. Многие семьи были насильственно выселены из своего постоянного места жительства и удостоились горькой участи жителей и других приграничных сел, прилегающих к Гадруту.

После освобождения Айгестана от азеров постепенно, при содействии государства, Армении и диаспоры восстановилась жизнь села. Люди вновь вернулись в родные места и, подобно ласточкам, восстановили свои гнезда. Село вдохнуло новую жизнь, жители все вместе преодолели трудности, и сегодня возрожденный Айгестан является одним из процветающих населенных пунктов Гадрутского района.

Глава общины считает, что для развития и благоустройства села необходимо объединить все силы, как это было во время войны, вместе, плечом к плечу стремиться к решению проблем населенного пункта. “И чтобы была стабильность и спокойствие, мы должны стать сильнее и принудить противника к миру, всегда будучи готовым к войне, поскольку наш сосед своим агрессивным поведением неоднократно доказывал, что он остается непредсказуемым” “.

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