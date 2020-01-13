Сценарист армянского происхождения Стивен Заиллян номинирован на премию “Оскар”

Американский кинорежиссёр, сценарист, монтажёр и продюсер армянского происхождения Стивен Заиллян номинирован на премию “Оскар”. Как сообщает Арменпресс, Заиллян номинирован на премию в категории “Лучший адаптированный сценарий”.

В 2019 году известный режиссер Мартин Скорсезе по сценарию Заилляна снял фильм “Ирландец” по заказу Netflix. Фильм номинирован в нескольких категориях, в том числе в номинации “Лучший фильм”. В фильме снялись Аль Пачино, Роберт де Ниро и другие.

Заиллян родился во Фресно, штат Калифорния. Его отец, Джим Заиллян был радиожурналистом. Стивен окончил Государственный университет Сан-Франциско (1975).

Заиллян является сценаристом таких фильмов, как “Пробуждение”, “Список Шиндлера”, “Банды Нью-Йорка”, “Девушка с татуировкой дракона”, “Исход: Цари и боги”, “Человек, который изменил всё”, “Ганнибал” и др.

В 1994 году он уже получил “Оскар” за сценарий фильма “Список Шиндлера”. Он также был трижды номинирован на “Оскар” за фильмы “Пробуждение” (1990), “Банды Нью-Йорка” (2002) и “Человек, который изменил всё” (2006).