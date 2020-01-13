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Оперный певец азербайджанского происхождения отказался выступать с армянской певицей

Оперный певец азербайджанского происхождения отказался выступать с армянской певицей

Оперный певец азербайджанского происхождения Юсиф Айвазов отказался выступать с армянским сопрано Рузан Манташян по «политическим причинам». Как сообщает Арменпресс со ссылкой на forumopera.com, оба артиста должны были выступить на Dresden opera ball 7 февраля.

Всемирно известная оперная певица Асмик Папян также написала об этом на своей странице в Facebook.

«До чего мы докатились... Муж сопрано Анны Нетребко, певец азербайджанского происхождения Юсиф Айвазов отказался выступить 7 февраля с армянской певицей Рузан Манташян, сославшись на ее армянское происхождение, то есть по политическим причинам. Я много раз пела в вышеупомянутом оперном театре и не могу припомнить ничего подобного. Я намерена поднять голос протеста...», - отметила Асмик Папян.




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