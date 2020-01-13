Американская киноакадемия объявила финальный список номинантов на "Оскар". Как сообщает Арменпресс, в главных номинациях представлены:

Лучший фильм

"Форд v Феррари"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Брачная история"

"1977"

"Однажды в ... Голливуде"

"Паразиты"

Лучшая мужская роль

Антонио Бандерас, "Боль и слава"

Леонардо Ди Каприо, "Однажды в ... Голливуде"

Адам Драйвер, "Брачная история"

Хоакин Феникс, "Джокер"

Джонатан Прайс, "Два Папы"

Лучшая мужская роль второго плана

Брэд Питт, "Однажды в ... Голливуде"

Том Хэнкс, "Прекрасный день за соседством" (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Энтони Хопкинс, "Два Папы" (The Two Pope)

Аль Пачино, "Ирландец" (The Irishman)

Джо Пеши, "Ирландец" (The Irishman)

Лучшая женская роль

Синтия Эриво, "Гарриет"

Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"

Сирша Ронан, "Маленькие женщины"

Шарлиз Терон, "Скандал"

Рене Зеллвегер, "Джуди"

Лучшая женская роль второго плана

Лора Дерн

Скарлетт Йоханссон

Флоренс Пью

Кети Бейтс

Марго Робби

Лучший режиссер

Квентин Тарантино ("Однажды ... в Голливуде"

Сэм Мендес ("1917")

Мартин Скорсезе ( "Ирландец")

Тодд Филлипс (" Джокер")

Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Лучший анимационный полнометражный фильм

"История игрушек 4"

"Как приручить дракона 3"

"Мистер Линк: Потерянное звено эволюции"

"Я потерял тело"

"Клаус"