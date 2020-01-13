Врывались в дома, избивали, насиловали и убивали людей: gazeta.ru о погромах армян в Баку

30 лет назад в Баку начались погромы армянского населения: азербайджанские радикалы, спровоцированные националистами, врывались в дома, избивали, насиловали и убивали людей, не имевших возможности оказать им сопротивление. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в статье издания gazeta.ru, в котором представлены подробности армянских погромов.

“12 января 1990 года в Баку начались погромы армянского населения. Противоправные действия совершались и по отношению к представителям других этнических групп: русских, евреев, грузин и греков”, - говорится в статье.

Отмечается, что в этот день представители радикального крыла Народного фронта Азербайджана (НФА) Неймат Панахов и Рагим Газиев выступили по бакинскому телевидению и заявили, что Баку заполнен бездомными азербайджанскими беженцами, в то время как тысячи армян живут в комфорте, — провоцируя тем самым людей на насилие против армян.

13 января 1990 года погромы приняли масштабный характер. Огромная толпа под лозунгом «Да здравствует Баку без армян!» собралась на митинг НФА на площади Ленина. К вечеру от манифестантов откололась группа радикалов. Они поделились на банды и приступили к нападениям, выкрикивая «Долой армян!». Как писали в те дни «Известия», в агрессии приняли участие около 50 тыс. азербайджанцев. Британский журналист Томас Де Ваал полагает, что бакинские погромы нельзя рассматривать отдельно от массовых убийств в Сумгаите.

В статье приводятся многочисленные свидетельства о зверствах, совершенных над людьми только потому, что они армяне.

«Многие погромы совершались с особой жестокостью. 14 января группа лиц в количестве 30-40 человек ворвалась в квартиру престарелой четы Торосянов, где находились еще две их родственницы также преклонного возраста. Преступники избили всех, отобрали три с половиной тысячи рублей, насильно вывезли указанных граждан и их соседку Арутюнову за пределы города, облили бензином и подожгли», — писал Кирилл Столяров в книге «Распад».

Тридцать лет назад, с 13 по 19 января 1990 г. десятки тысяч армян в столице Азербайджана Баку стали жертвами жестокой резни и были насильственно депортированы. После 6 дней зверств в отношении армян все армянское население города - около 250 тысяч покинуло Баку. Погромы были организованы Народным фронтом Азербайджана (НФА), а власти спонсировали их.

В Азербайджане поднялась волна антиармянской истерии еще в конце декабря 1988 года и в начале января 1989 года. 13 января 1990 года после многотысячного митинга толпа разделенными группами, по обозначенным адресам ворвалась в квартиры армян и начала избиения и насильственные действия. Людей выбрасывали из окон, убивали железными прутьями и ножами, насиловали женщин, заживо были сожжены десятки людый. Погромы продолжались 6 дней.

Лишь 19 января, под предлогом восстановления порядка, когда под угрозой оказалась советская власть в Баку, Михаил Горбачев подписал указ о введении в Баку чрезвычайного положения. Во время вооруженного сопротивления были убиты более десятка боевиков, многие были арестованы.

Из-за сокрытия фактов и их не озвучивания невозможно было установить точное число армян, убитых в Баку и умерших в результате погромов, по разным данным, в 1988 - 1990 годах в Баку было убито более 200 армян. Однако, оно достигает 500 – 600 человек. Погромы армян и репрессии против них продолжались и после января 1990 года, приводя к полной деарменизации Азербайджана.

Несмотря на политику отрицания Азербайджана, погромы и насилие в отношении армян в Баку и ранее - в конце февраля 1988 г. в Сумгаите, а также в Кировабаде (Гянджа) осудили ряд международных структур и организаций. Европарламент в принятых резолюциях осудил погромы армян 1988, 1990 и 1991гг. Председатель Комитета по делам беженцев США Билл Терик в 2002 г. заявил о погромах и их последствиях. Свидетельства очевидцев, а также указанные резолюции показывают, что действия против армян в Баку и Сумгаите носили организованный характер или, как минимум, осуществлялись с попустительства властей Азербайджана.