Австралийский банк оценил прямые убытки страны от лесных пожаров в $3,5 млрд

Прямые убытки экономики Австралии после лесных пожаров составят порядка $3,5 млрд. Такой прогноз обнародовала в понедельник одна из крупнейших финансово-кредитных организаций Австралии - банк Westpac, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"По состоянию на 10 января [в страховые компании Австралии] было подано 10,55 тыс. исков с общей застрахованной стоимостью порядка 939 млн австралийских долларов ($645,6 млн)", - говорится в сообщении. Как указывают эксперты банка в своем прогнозе, незастрахованные потери, требующие государственной компенсации, "примерно вдвое превышают застрахованные". Таким образом, с учетом уже выделенных властями 2 млрд австралийских долларов ($1,4 млрд) "общая стоимость катастрофы на сегодняшний день, вероятно, составит около 5 млрд австралийских долларов ($3,54 млрд)".

Как отмечают эксперты Westpac, пожары, затронувшие одни из самых густонаселенных районов континента, оказали крайне негативный эффект на сельское хозяйство. Однако, как указано в прогнозе, наибольший урон следует ждать в туристической отрасли страны.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье. В результате пожаров на континенте погибли 26 человек, в том числе пятеро пожарных, уничтожено более 8,5 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 6 тыс. административных и хозяйственных построек. По данным австралийских ученых, в результате пожаров погибли более 1 млрд животных.