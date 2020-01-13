Дженнифер Лопес снялась в рекламе в откровенной одежде

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в рекламе весенне-летней коллекции итальянского модного дома Versace в откровенном наряде. Кадры фотосъемки она опубликовала в своем Instagram-аккаунте в воскресенье, 12 января, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Рекламная кампания посвящена силе интернета. На одном из снимков Лопес позирует в коротком красном мини-платье бренда с глубоким вырезом, на другом — в черном костюме с геометричными плечами и декольте. Ее образ дополняют массивные золотые украшения.

Вместе с певицей в съемке приняла участие американская супермодель Кендалл Дженнер.

Публикация Лопес за день набрала больше двух миллионов лайков и 20 тысяч комментариев.