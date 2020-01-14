Музыка, вино, вкусные блюда: в Армении пройдет более 20 туристических фестивалей

Туристический год Армении в 2020-м будет насыщен многочисленными и разнообразными фестивалями. Как сообщили Арменпресс в Министерстве экономики Армении, в текущем году в Армении пройдет более 20 туристических фестивалей.

Винные дни Еревана

Он запланирован на первые дни мая, состоится в Ереване, на улице Сарьяна. Фестиваль посвящен развитию и популяризации лучших традиций армянского вина. Фестиваль вина уже на протяжении многих лет организует Фонд “Фестиваль вина Арени”. На одной площадке представляются лучшие образцы армянского вина. Параллельно с этим посетители знакомятся с армянской кухней, и все это сопровождается концертной программой. Винные дни Еревана ежегодно привлекают в Армению многочисленных туристов. В эти дни бывают особые гости из разных стран.

Фестиваль толмы

Он также запланирован на май, и будет проведен на территории храма Звартноц. В фестивале долмы принимают участие действующие в Армении многочисленные рестораны, частные лица и общественные организации. Представляются самые разные виды приготовления толмы, выявляются давно забытые рецепты. Посетители получают возможность не только отведать более 60 видов долмы, но и насладиться армянскими народными песнями и танцами. В рамках мероприятия проводятся различные конкурсы.

Фестиваль стрижки овец

Он будет проведен в июне в селе Хот общины Татев Сюникской области. Фестиваль представляет одну из древнейших народных традиций - процесс стрижки овец для дальнейшего получения из шерсти ткани. В Армении, традиционно, шерстяные пряжи использовались в ковроделии. В рамках фестиваля проводится конкурс по стрижке овец. Представляются изделия ручной работы, богатства урожая Сюника и местные сладости. В мероприятии принимают участие и местные жители и туристы.

Международный музыкальный фестиваль “Севан”

В этом году, как и в прошлом на берегу Севана местные музыканты и туристы на одной площадке проведут международный музыкальный фестиваль “Севан”, который намечен на начало августа. Посетители смогут насладиться музыкой разного стиля, красотой озера Севан и всеми туристическими возможностями.

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