Минфин США предупредил о замедлении роста экономики из-за Boeing

Министр финансов США Стивен Мнучин в разговоре с Fox News заявил, что проблемы американской компании Boeing, которая после двух авиакатастроф была вынуждена приостановить производство лайнеров Boeing 737 MAX, могут замедлить темпы роста ВВП, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нет сомнений по поводу того, что ситуация с Boeing приведет к замедлению роста ВВП. Это один из крупнейших экспортеров".

Стивен Мнучин

По его словам, несмотря на это в США ожидается устойчивый рост экономики. "В этом году мы ожидаем прирост от 2,5% до 3%, однако, как я уже сказал, с учетом показателей Boeing, скорее всего, он составит 2,5%", — заявил Мнучин.