Армянские горы и горные походы могут стать одним из брендов Армении. В беседе с Арменпресс подобное мнение выразили директор фирмы “Атис тур” Артур Мартиросян и руководитель Армянского географического проекта Тигран Вараг.

По словам Мартиросяна, с точки зрения горных походов в Армении предпочтения отдаются горам средней высоты, которые не превышают 3000 метров. Туристы предпочитают пешие походы по горам: Арагац, Гора Ара, Хуступ и Аждаак, по Долине Ада, Горе видения, а также пешие маршруты, охватывающие церкви”, - подчеркнул он.

Гора Арагац

В центральной части Армении находится вулканическая гора Арагац с четырьмя вершинами. Самая высокая точка Арагаца - северная вершина высотой 4090,1 метра. Это изолированная, расколотая щитовидная масса, высотой около 200 километров. Вместе с раскинутыми долинами он занимает около 4000 км / м территории между Араратскими и Ширакскими долинами, реками Ахурян и Касах. С трех сторон его окружают горы - Шара с севера, с востока - Ара, с юго-запада - горы Мец Артени. Арагац был в пределах уездов Арагацотн, Ширак и Ниг Большого Айка - исторической Армении. Сейчас он на территории Арагацотнской и Ширакской областей.

Помимо горного туризма, есть большой интерес и к нескольким другим направлениям Армении. Одними из любимых мест туристов являются монастырский комплекс Татев, Санаин, Ахпат и другие достопримечательности, включенные в список культурного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в Армению приезжают и такие туристы, которых наша страна привлекает исключительно для восхождения на горы. Горные походы, а также туризм могут стать брендом Армении. В основном это туристы из европейских стран”, - отметил Артур Мартиросян.

Гора Хуступ

Находится на юге Армении, в восточной части Сюникской области, в 10 км к юго-западу от города Капан, на Хуступ-катарском хребте. Высота - 3201 метров. Гора состоит из порфиритов, известняка и мергилитов. Есть альпийские луга. Из оттаявшего в горах снега образуется река Вачаган. На склоне горы Хуступ похоронен полководец Гарегин Нжде.

По мнению Тиграна Варага, большинство альпинистов не знают, что помимо основных гор Армении - Арагаца, Хуступа существуют и другие горы, не уступающие им по своей красоте и сложностью восхождения. “Всем туристам советую не ограничиваться 2-3 вершинами, подниматься на все горы Армении, поскольку есть более красивые вершины, о которых мало кто знает”, - сказал Вараг.

Гора Аждаак

Она считается одной из самых красивых гор Армянского нагорья. Аждаак - самая высокая вершина Гегамского хребта, находится в центральной части цепи, высота горы - 3597 м. Рядом с вершиной на северо-западной стороне находится кратер вулкана, заполненный водой, озеро называют Озером дракона. Большую часть года она заснежена. Склоны голые. Название Аждаак в армянском фольклоре известно как имя царя и дракона.

По утверждению Варага, горные походы могут стать одним из брендов Армении. Природа Армении имеет свою уникальную красоту, что также может стать брендом”, - заключил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также призвал познавать родину шагая. Один из праздничных дней, 5 января, он посвятил горному походу, поднялся на гору Артаниш (2461 м).

Варвара Айрапетян

Фотографии Атис Тура