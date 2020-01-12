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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

В Тавушской области выстрелом противника ранен военнослужащий

 

 

Урегулирование карабахского конфликта займет важное место в повестке председательства Албании в ОБСЕ

 

 

Мы не можем быть втянуты в антииранские или антиамериканские действия — Пашинян

 

 

Министры ИД Армении и Ирана обсудили ситуацию в ближневосточном регионе

 

 

Жертв нет, новые санкции и призыв к миру: обращение Трампа

 

 

Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани

 

 

WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

 

 

Reuters: США в письме в СБ ООН заявили о готовности к переговорам с Ираном для деэскалации

 

 

Прогнозы экономического роста Армении в отличие от соседей носят стабильный характер: Всемирный банк

 

 

Армения присоединилась к группе Помпиду

 

 

Граждане Армении без визы могут посещать 62 страны: опубликован индекс 2020 года

 

Авиакомпания Ryanair начала продавать билеты на 2  новых рейса — Гюмри-Афины и Ереван-Салоники

 

 

Правительство увеличивает пособие на рождение первого и второго ребенка на 300 тысяч драмов

 

 

Исторический пласт под Площадью Республики будет открыт и станет частью музея

 

 

В 2020 году мы должны уделять больше внимания решению стратегических задач: премьер-министр

 

 

В 2019 году в армянской армии зарегистрирован исторический минимум потерь: Пашинян

 

 

Я больше не выполняю обязанностей пресс-секретаря премьер-министра: Владимир Карапетян

 

 

Автор фейк страницы “Диана Арутюнян” арестован

 

 

Спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет на пути к "Боингу"

Иран признал, что случайно сбил украинский пассажирский самолет

 

 

Sky: в Британии срочно ищут решение в ситуации с выходом принца Гарри из королевской семьи

 

 

В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

 

 

Издание «The New York Times»  включило в список рекоммендаций книгу о Геноциде армян

 

 

Хорен Ованнисян награжден орденом ФФА




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