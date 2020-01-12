«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
В Тавушской области выстрелом противника ранен военнослужащий
Урегулирование карабахского конфликта займет важное место в повестке председательства Албании в ОБСЕ
Мы не можем быть втянуты в антииранские или антиамериканские действия — Пашинян
Министры ИД Армении и Ирана обсудили ситуацию в ближневосточном регионе
Жертв нет, новые санкции и призыв к миру: обращение Трампа
Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани
WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Reuters: США в письме в СБ ООН заявили о готовности к переговорам с Ираном для деэскалации
Прогнозы экономического роста Армении в отличие от соседей носят стабильный характер: Всемирный банк
Армения присоединилась к группе Помпиду
Граждане Армении без визы могут посещать 62 страны: опубликован индекс 2020 года
Авиакомпания Ryanair начала продавать билеты на 2 новых рейса — Гюмри-Афины и Ереван-Салоники
Правительство увеличивает пособие на рождение первого и второго ребенка на 300 тысяч драмов
Исторический пласт под Площадью Республики будет открыт и станет частью музея
В 2020 году мы должны уделять больше внимания решению стратегических задач: премьер-министр
В 2019 году в армянской армии зарегистрирован исторический минимум потерь: Пашинян
Я больше не выполняю обязанностей пресс-секретаря премьер-министра: Владимир Карапетян
Автор фейк страницы “Диана Арутюнян” арестован
Спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет на пути к "Боингу"
Иран признал, что случайно сбил украинский пассажирский самолет
Sky: в Британии срочно ищут решение в ситуации с выходом принца Гарри из королевской семьи
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Издание «The New York Times» включило в список рекоммендаций книгу о Геноциде армян