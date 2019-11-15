Анонс мероприятий на 13 января
17:31, Январь 11, 2020
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- 17:31 Анонс мероприятий на 13 января
- 16:13 Известны пары стартового турнира юбилейного первенства по шахматам среди мужчин
- 15:53 В Австралии акулы растерзали немецкого футболиста
- 15:35 Армен Саркисян провел встречу с министром здравоохранения РА
- 15:05 Армен Саркисян провел встречу с мэром Еревана
- 15:00 Зеленский планирует провести телефонный разговор с президентом Ирана
- 14:32 The Travel рекомендует любителям путешествий посетить «Зорац карер»
- 14:22 Маркос Пизелли завершает футбольную карьеру
- 13:48 В Тавушской области выстрелом противника ранен военнослужащий
- 13:33 Армен Папикян выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ
- 13:26 В Армении ожидается погода без осадков, температура воздуха существенно не изменится
- 13:18 В резиденции президента состоялась церемония присяги новоназначенных судей
- 12:49 За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим перемирия около 125 раз
- 12:39 Зеленский надеется, что виновные в крушении украинского самолета будут наказаны
- 11:40 Наезд на проспекте Исакова: женщина скончалась на месте
- 11:38 «Айастани Анрапетутюн»: современные технологии облегчат жизнь пенсионеров
- 11:36 «Айастани Анрапетутюн»: исторический Цор восстает из пепла
- 11:33 «Айастани Анрапетутюн»: Иран сделал очередной шаг
- 11:26 На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
- 11:12 Европейские индексы - 10-01-20
- 11:09 Американские индексы снизились - 10-01-20
- 11:06 Цены на цветные металлы - 10-01-20
- 11:02 Цены на драгоценные металлы выросли - 10-01-20
- 10:59 Цены на нефть снизились - 10-01-20
- 10:17 Иран признал, что случайно сбил украинский пассажирский самолет
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