В Австралии акулы растерзали немецкого футболиста ЭрикаБиригити, когда он поскользнулся и упал с каменистого берега.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ElCaso.

Футболист из американского футбольного клуба "ХастингБронкос" вместе с друзьями проводил отпуск в Австралии. По словам источника, 21-летний спортсмен шел по скалистому берегу. Внезапно поскользнувшись, он упал в воду.

Друзья игрока пытались его спасти, но их действия были напрасны. Полицейские и спасатели прибыли на место происшествия. В ту ночь были найдены только останки игрока.

По предварительной информации, акулы напали на Биригити в открытом море.