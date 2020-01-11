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В Австралии акулы растерзали немецкого футболиста

В Австралии акулы растерзали немецкого футболиста

В Австралии акулы растерзали  немецкого футболиста ЭрикаБиригити, когда он поскользнулся и упал с каменистого берега.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ElCaso.

Футболист из американского футбольного клуба "ХастингБронкос" вместе с друзьями проводил отпуск в Австралии. По словам источника, 21-летний спортсмен шел по скалистому берегу. Внезапно поскользнувшись, он упал в воду.

Друзья игрока пытались его спасти, но их действия были напрасны. Полицейские и спасатели прибыли на место происшествия. В ту ночь были найдены только останки игрока.

По предварительной информации, акулы напали на Биригити в открытом море.

 

 

 

 

 




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