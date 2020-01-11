Армен Саркисян провел встречу с министром здравоохранения РА

Президент Республики Армения Армен Саргсян встретился с министром здравоохранения РА Арсеном Торосяном и заместителем министра АнаитАванесян.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

В ходе встречи были затронуты программы, направленные на развитие сектора здравоохранения. В частности, они обсудили возможности реализации программ здравоохранения со странами Персидского залива, включая Фонды развития государств Катар и Объединенных Арабских Эмиратов, особенно с учетом эффективных визитов президента Саркисяна в эти страны и его предстоящего визита в Объединенные Арабские Эмираты.