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Армен Саркисян провел встречу с министром здравоохранения РА

Армен Саркисян провел встречу с министром здравоохранения РА

Президент Республики Армения Армен Саргсян встретился с министром здравоохранения РА Арсеном Торосяном и заместителем министра АнаитАванесян.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

В ходе встречи были затронуты программы, направленные на развитие сектора здравоохранения. В частности, они обсудили возможности реализации программ здравоохранения со странами Персидского залива, включая Фонды развития государств Катар и Объединенных Арабских Эмиратов, особенно с учетом эффективных визитов президента Саркисяна в эти страны и его предстоящего визита в Объединенные Арабские Эмираты.

 




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