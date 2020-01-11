Зеленский планирует провести телефонный разговор с президентом Ирана

Президент Украины Володимир Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана в субботу вечером, 11 января.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает канцелярия президента Украины.

Президент Украины Зеленский написал на своей странице в Facebook утром 11 января, что Иран должен полностью признать вину за угон самолета украинской авиакатастрофы под Тегераном.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что пассажирский самолет, потерпевший крушение возле авиалайнера в Тегеране, случайно был сбит в результате человеческой ошибки.

В заявлении Генерального штаба Ирана говорится, что самолет сбили, когда он пролетал слишком близко, рядом с важным военным объектом. Сообщается также, что это произошло в условиях «повышенной боеготовности» из-за возможного ответа США на ракетные удары Ирана.

Президент Ирана Хасан Рухани выразил готовность принять меры по компенсации. В то же время он объявил, что Тегеран продолжит расследование крушения самолета.

8 января около иранского аэропорта разбился самолет Boeing-737, в результате которого погибли члены экипажа и все 176 пассажиров.