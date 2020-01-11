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Маркос Пизелли завершает футбольную карьеру

Маркос Пизелли завершает футбольную карьеру

Игрок футбольного клуба «Арарат-Армения» Маркос Пиззелли завершает свою карьеру.

Как  передает Арменпресс, с заявлением об этом выступил футбольный клуб «Арарат-Армения».

«В результате травм, полученных во время индивидуальных тренировок  в Бразилии, Маркос прошел дополнительные медицинские осмотры в Армении, и стало ясно, что игроку нужна операция, от которой он отказался и решил закончить свою карьеру.

Чуть позже мы опубликуем видеоматериал, в котором Маркос подробно описывает причины.

Мы благодарим Маркоса и желаем ему всяческих успехов», - говорится в заявлении.

 




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