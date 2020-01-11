В резиденции президента состоялась церемония присяги новоназначенных судей

В резиденции президента при участии президента Армении Армена Саркисяна состоялась церемония присяги новоназначенных судей —судьи Суда первой инстанции общей юрисдикции Ширакскойобласти АсмикДжалалян и судьи Суда первой инстанции общей юрисдикции Лорийскойобласти Елены Аракелян.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

Президент Армен Саркисян поздравил новоназначенных судей и пожелал им успехов в их ответственной работе.

«Одним из наиболее чувствительных вопросов в нашей стране является создание судебной системы. Этот вопрос зависит не только от вас, но вы внесете важный вклад, потому что суд не является абстрактным понятием для граждан. Вы - суть и лицо Закона и Конституции», - сказал он.

Президент Саркисян призвалновоназначенных судей сохранять верность Конституции и законам.

«Даже рассматривая самый маленький, на первый взгляд, не очень важный случай, не думайте, что эта проблема не важна. Граждане должны быть уверены, что по делу действительно было дано справедливое решение —в полном соответствии с Законом и Конституцией».