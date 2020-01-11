За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим перемирия около 125 раз

За период 5-11 января на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 125 раз. В сторону армянских позиций произведено более 700 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха оставались верны сохранению режима перемирия. Они продолжают уверенно нести боевую вахту и выполнять поставленные перед ними боевые задачи.