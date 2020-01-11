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Зеленский надеется, что виновные в крушении украинского самолета будут наказаны

Зеленский надеется, что виновные в крушении украинского самолета будут наказаны

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Иран должен полностью признать вину за угон украинского пассажирского Boeing-737, разбившегося под Тегераном.

Как  передает Арменпресс,  Зеленский разместил эту запись  на своей странице в Facebook.

«Это утро не было добрым, но оно принесло правду. Еще до окончания работы Международной комиссии Иран признал себя виновным в крушении украинского самолета. Но мы настаиваем на том, чтобы Иран полностью признал вину.

Мы ожидаем со стороны Ирана полного и открытого расследования, возвращения тел погибших, компенсации, официальных извинений по дипломатическим каналам, мы ожидаем, что виновные будут привлечены к ответственности», - сказал Зеленский.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что пассажирский самолет, потерпевший крушение возле авиалайнера в Тегеране, случайно  был сбит в результате человеческой ошибки.

В заявлении Генерального штаба Ирана говорится, что самолет сбили, когда он пролетал слишком близко, рядом с  важным военным объектом. Сообщается также, что это произошло в условиях «повышенной боеготовности» из-за возможного ответа США на ракетные удары Ирана.

Президент Ирана Хасан Рухани выразил готовность принять меры по компенсации. В то же время он объявил, что Тегеран продолжит расследование крушения самолета.

8 января около иранского аэропорта разбился самолет Boeing-737, в результате которого погибли члены экипажа и все 176 пассажиров.

 

 

 

 

 

 




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БелТА

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