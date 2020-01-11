Наезд на проспекте Исакова: женщина скончалась на месте

11-го января в 00:26часов в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что на проспекте Исакова, недалеко от Полицейской академии, совершен наезд на гражданку,

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что автомобиль Lada 112(водитель АрутюнБ.) столкнулся с припаркованным КамАЗом (по уборке мусора),совершив наезд на сотрудницу Асю С. (1954 г/р) и другую женщину – примерно 50 лет, которая скончалась на месте.

Спасатели поднесли Асю С. к машине скорой помощи, обесточили автомобиль Lada 112и перекрыли подачу газа.

Асю С. доставили в МЦ «Астхик», где медики оценили ее состояние как стабильно тяжелое.