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Наезд на проспекте Исакова: женщина скончалась на месте

Наезд на проспекте Исакова: женщина скончалась на месте

11-го января  в 00:26часов   в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что  на  проспекте  Исакова, недалеко от Полицейской  академии, совершен наезд на  гражданку,

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что автомобиль Lada 112(водитель АрутюнБ.) столкнулся с припаркованным КамАЗом (по уборке  мусора),совершив  наезд на сотрудницу Асю С. (1954 г/р) и другую женщину – примерно 50 лет, которая  скончалась на  месте.

Спасатели поднесли Асю С.  к  машине  скорой  помощи, обесточили автомобиль Lada 112и перекрыли подачу  газа.

Асю С. доставили в  МЦ «Астхик», где  медики оценили ее  состояние  как   стабильно тяжелое.

 

 




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