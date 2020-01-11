«Айастани Анрапетутюн»: современные технологии облегчат жизнь пенсионеров

Вчерашнее заседание Постоянной комиссии НС по здравоохранению и социальным вопросам одобрило представленный фракцией "Просвещенная Армения" законопроект о внесении дополнений в Закон РА "О государственных пенсиях". В частности, после первого абзаца ч. 6ст.35 Закона предлагается добавить новое положение, согласно которому, если у пенсионера есть проблема с передвижением, факт нахождения в РА также может быть подтвержден банком без установленной Правительством процедуры о явке в банк. Дату вступления в силу этого урегулирования предлагается установить через три месяца после даты его официального опубликования.

По словам основного докладчика Мане Тандилян, процедура, по которой пенсионер обязан лично явиться в банк и подтверждать свое существование на ежегодной основе, порождает для них много проблем. Депутат отметила, что можно проверить личность пенсионера дистанционно, которую почти все банки используют во многих своих услугах: обслуживание счетов, осуществление переводов, даже предоставление кредитов и оформление вкладов.

Депутат Эрикназ Тигранян также отметила важность проекта, заявив, что проблема связана исключительно с механизмами, то есть с путями решения.

«Я предлагаю снять пункт об инвалидности и мобильности, потому что они являются категориями оценки. Пенсионные выплаты по наличному или безналичному расчету остаются на усмотрение пенсионера», - заявила депутат фракции «Мой шаг».

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