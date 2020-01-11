«Айастани Анрапетутюн»: Иран сделал очередной шаг

«Тегеран объявил о своем следующем шаге —отказе от своих обязательств по ядерной программе Иран-5 + 1, в которой он уже полностью приостановил свои обязательства на пять пунктов, то есть полностью.

Хотя сделка фактически перестала действовать после того, как ограничения США были восстановлены, многие политики и аналитики заинтересованы в том, чтобы иранский шаг 5 января завершился, что не исключает задействования «спускового механизма», особенно с учетом прозвучавшей из ЕСточки зрения о том, что этот шаг Ирана - начало конца. Между тем министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зарифотметил, что этот шаг укладывается в рамки статьи 36 Соглашения и не означает, что Иран также отступил от него, подчеркнув, что Тегеран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ. Кроме того, высокопоставленные иранские чиновники, в том числе президент, заявили, что в случае отмены санкций Иран полностью выполнит свои обязательства. К тому же никакого объявления о его выходе не было.

Более того, несмотря на то, что со стороны ЕС вновь прозвучали угрозы о «спусковом механизма», это вряд ли произойдет. Об этом также свидетельствуют негативные ответы Франции, Великобритании и России на призывы США выйти из соглашения после последнего шага Ирана. Президент Трамп подчеркнул это в своем выступлении 9 января. Это не первый раз, когда Вашингтон призывает 4 + 1 выйти из соглашения. В феврале 2019г. вице-президент США Майк Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности призвал страны ЕС последовать примеру США и отказаться от соглашения, но отклика не нашел».

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