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«Айастани Анрапетутюн»: исторический Цор восстает из пепла

«Айастани Анрапетутюн»: исторический Цор восстает из пепла

«Исторический Цор восстает из пепла, и люди, покинувшие очаги предков, снова возвращаются в  родные  места.

Заместитель главы духовной епархии с энтузиазмом рассказывает о Смбате Абрамяне – проживающем в  Москве уроженцеЦора, на пожертвования  которого  в первую очередь были восстановленысельский  мемориал, улицы и церковь. По инициативе мецената были восстановлены  водоводы, выкопаны заброшенные колодцы и др. Даже сегодня объемы работ настолько широки и многоплановы, что организованы по нескольким направлениям. И деревня, естественно,оживилась, везде  заметна  активность.

Шура Багрян, одна из старожилов села, не скрывает своего волнения и убеждена, что «скоро Цор встанет и вернет вынужденных переселенцев из своих домов». Они придут, снова затопяттондыры, и аромат будет распространен по всей деревне…» Вагиф Арутюнян, который создал прекрасноехозяйство, разделяет это мнение. Почти 40 голов крупного рогатого скота, свиньи –  он ухаживает за скотом и получает значительный доход.

Благоприятные климатические условия в восстановленные сельские земли дали людям хорошую возможность с  удовольствием и усердно работать. Тракторы работают  в полях и садах. Возделываются новые  виноградники - 100 га,   первый урожай ожидается уже  в этом году».

 

 

Полностью материал читайте  в  сегодняшнем номере  газеты.




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