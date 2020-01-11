«Айастани Анрапетутюн»: исторический Цор восстает из пепла

«Исторический Цор восстает из пепла, и люди, покинувшие очаги предков, снова возвращаются в родные места.

Заместитель главы духовной епархии с энтузиазмом рассказывает о Смбате Абрамяне – проживающем в Москве уроженцеЦора, на пожертвования которого в первую очередь были восстановленысельский мемориал, улицы и церковь. По инициативе мецената были восстановлены водоводы, выкопаны заброшенные колодцы и др. Даже сегодня объемы работ настолько широки и многоплановы, что организованы по нескольким направлениям. И деревня, естественно,оживилась, везде заметна активность.

Шура Багрян, одна из старожилов села, не скрывает своего волнения и убеждена, что «скоро Цор встанет и вернет вынужденных переселенцев из своих домов». Они придут, снова затопяттондыры, и аромат будет распространен по всей деревне…» Вагиф Арутюнян, который создал прекрасноехозяйство, разделяет это мнение. Почти 40 голов крупного рогатого скота, свиньи – он ухаживает за скотом и получает значительный доход.

Благоприятные климатические условия в восстановленные сельские земли дали людям хорошую возможность с удовольствием и усердно работать. Тракторы работают в полях и садах. Возделываются новые виноградники - 100 га, первый урожай ожидается уже в этом году».

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