На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

Министерство ЧС РА сообщает, что 11-го января по положению на 10:15 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства ЧС РА, перевал Варденяц закрыт для грузовиков.

Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима для грузовиков.

На автодорогах Сисан-Горис и Горис-Капан местами наблюдается гололедица.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.