На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
11:26, 11 Январь, 2020
Министерство ЧС РА сообщает, что 11-го января по положению на 10:15 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства ЧС РА, перевал Варденяц закрыт для грузовиков.
Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима для грузовиков.
На автодорогах Сисан-Горис и Горис-Капан местами наблюдается гололедица.
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.