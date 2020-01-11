Иран признал, что случайно сбил украинский пассажирский самолет

Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки".

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана.

"В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит", - говорится в заявлении, распространенном гостелерадиокомпанией IRIB.

В генштабе добавили, что сбили самолет, поскольку тот пролетал рядом с важным военным объектом. Как отмечается в заявлении, это произошло в "условиях повышенной боевой готовности", связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился принять необходимые меры для компенсации за сбитый самолет. Кроме того, он заявил, что Тегеран продолжит расследование катастрофы.

Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек – экипаж и все пассажиры.