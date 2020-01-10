Время в Ереване: 11:07:36,   10 Январь

В 2019 году в армянской армии зарегистрирован исторический минимум потерь: Пашинян

В 2019 году в армянской армии зарегистрирован исторический минимум потерь: Пашинян

В 2019 году в армянской армии зарегистрирован исторический минимум потерь. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Жизнь каждого гражданина Армении драгоценна, потеря непоправима. Но поскольку каждая смерть в армии причиняет двойную боль и печаль всем нам, я считаю, что стоит поделиться этими данными. В 2019 году в армянской армии зафиксирован исторический минимум человеческих жертв (по всем причинам). То есть в нашей армии никогда не было меньше жертв, чем в 2019 году. Боже, храни наших солдат», - написал премьер.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации