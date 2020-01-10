В 2019 году в армянской армии зарегистрирован исторический минимум потерь: Пашинян

В 2019 году в армянской армии зарегистрирован исторический минимум потерь. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Жизнь каждого гражданина Армении драгоценна, потеря непоправима. Но поскольку каждая смерть в армии причиняет двойную боль и печаль всем нам, я считаю, что стоит поделиться этими данными. В 2019 году в армянской армии зафиксирован исторический минимум человеческих жертв (по всем причинам). То есть в нашей армии никогда не было меньше жертв, чем в 2019 году. Боже, храни наших солдат», - написал премьер.