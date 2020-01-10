Предварительной причиной сотрясений в “Далма Гарден Мол” рассматривается работа кондиционеров

МЧС Армении наиболее вероятной причиной сотрясений, произошедших в “Далма Гарден Мол”, рассматривает работу моторов кондиционеров. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь министерства по чрезвычайным ситуациям Армении Эдмон Заргарян.

Он подчеркнул, что специалисты МЧС установили в здании соответствующие устройства, чтобы выяснить, в результате чего произошло сотрясение.

“По предварительной версии, причиной потрясений была работа моторов кондиционеров”, - сказал Заргарян.

“Далма Гарден мол” в связи с произошедшей вечером 9 января чрезвычайной ситуацией и эвакуацией клиентов из торгового центра распространил заявление:

“Дорогие клиенты, сообщаем, что в течение часа в “Далма Гарден мол” наблюдались местные толчки, в результате чего руководство торгового центра осуществило все шаги по соблюдению правил безопасности, в том числе эвакуацию всех сотрудников и клиентов торгового центра. В настоящее время сотрудники МЧС Армении проводят детальный осмотр здания и прилегающих территорий с целью выяснения причин сотрясений. Причин для беспокойства пока нет. Однако, исходя из соблюдения безопасности наших сотрудников и клиентов, завтра, 10 января, “Далма Гарден мол” не будет работать. Следите только за нашими официальными сообщениями”, - говорится в заявлении.

Территориальная служба сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям РА официально заявляет, что нет никаких оснований для распространения в Ереване информации о вероятности сильного землетрясения. “Уважаемые граждане, в интернете распространяются слухи о том, что на территории Республики Армения, в частности, в городе Ереван, ожидается сильное землетрясение. Территориальная служба сейсмической защиты МЧС официально заявляет, что нет никаких оснований для распространения подобной информации, поскольку текущая сейсмическая ситуация в Республике контролируется службой, нет никаких оснований для паники. Просим, следить только за официальными сообщениями”, - говорится в сообщении МЧС РА.