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Хорен Ованнисян награжден орденом ФФА

Хорен Ованнисян награжден орденом ФФА

Лучший армянский футболист 20-го века, легендарный Хорен Ованнисян награжден Федерацией футбола Армении по случаю своего 65-летия.

Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Федерация футбола Армении. Президент ФФА Армен Меликбекян по случаю 65-летия и за большой вклад в армянский футбол вручил Хорену Ованнисяну орден ФФА.




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