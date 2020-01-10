Сумма пожертвований на борьбу с пожарами в Австралии превысила $130 млн

Более 190 млн австралийских долларов ($131 млн) собрано для помощи пострадавшим от лесных пожаров, охвативших юго-восточное побережье Австралии. В различных акциях по сбору средств приняли участие более полумиллиона человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отметили в региональной пожарной службе Нового Южного Уэльса, которая является получателем почти трети от всех собранных средств, эти деньги будут востребованы, когда пожары удастся победить.

"Это беспрецедентная финансовая поддержка, причем не только от знаменитостей или спортсменов, но и от простых, совсем небогатых людей со всего мира", - рассказал доброволец Стивен МакДоналд, помогающий пожарной службе Нового Южного Уэльса (NSWRFS).

Фонд, основанный комедийной актрисой Селестой Барбер, собрал всего за неделю почти $50 млн, которые, как рассказали в пресс-службе NSWRFS, будут потрачены в том числе и на премиальные выплаты добровольцам.

Миллиардер Эндрю Форрест пожертвовал 70 млн австралийских долларов ($48 млн) на восстановление сгоревшей инфраструктуры и создание национальной стратегии, которая позволит лучше противостоять стихийным бедствиям и последствиям глобального потепления. Фонд Пола Рамси выделил 30 млн австралийских долларов, крупные австралийские банки внесли по 5 млн. Еще 4,3 млн австралийских долларов ($3 млн) пожертвовал фонд голливудского актера Леонардо ДиКаприо. Певец и композитор Элтон Джон пожертвовал $1 млн для австралийского фонда помощи пострадавшим от стихийных бедствий.

Среди жертвователей - актеры Крис Хемсворт и Николь Кидман, певица и композитор Кайли Миноуг, рок-группа "Металлика" и многие другие.