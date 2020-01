Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия

Стало известно, какие виниловые пластинки пользовались наибольшей популярностью за прошедшие 10 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает специализированное издание Consequence Of Sound.

Лидирующие позиции в списке самых продаваемых – у записей прошлых лет. Так, только один студийный альбом, выпущенный после 2010 года, а именно "Born to die" Ланы Дель Рей, попал в десятку, правда, на самое последнее место.

В списке есть еще одна пластинка, вышедшая после 2010 года – "Guardians of the galaxy awesome mix vol.1" (Стражи Галактики. Улетный микс, Часть I), саундтрек к фильму "Стражи галактики", он оказался на третьем месте с 376 тысячами проданных копий.

Лидерами стали The Beatles, их альбом "Abbey Road" за последние 10 лет купили 558 тысяч раз. Ливерпульская четверка обошла Pink Floyd c "The dark side of the moon" на 200 тысяч копий.

Помимо первой строчки The Beatles заняли еще и седьмую с пластинкой "Sgt. pepper’s lonely hearts club band". В десятку вошли также работы Майкла Джексона, Боба Марли, Эми Уайнхаус Майлза Дэвиса и Fleetwood Mac.