Азиатские индексы - 10-01-20
ТОКИО, 10 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 января на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.47% и составил 23850.57 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.35% и составил 1735.16 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.08% и составил 3092.29 пункта, а HANG SENG вырос на 0.27% и составил 28638.20 пункта.
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