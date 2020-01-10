Азиатские индексы - 10-01-20

ТОКИО, 10 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.47% и составил 23850.57 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.35% и составил 1735.16 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.08% и составил 3092.29 пункта, а HANG SENG вырос на 0.27% и составил 28638.20 пункта.