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Комиссия по рассмотрению заявлений и жалоб граждан продолжает работу

Комиссия по рассмотрению заявлений и жалоб граждан продолжает работу

10 января состоялось очередное заседание Комиссии по рассмотрению заявлений и жалоб граждан в ходе зимнего призыва. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Комиссия, сформированная по приказу министра обороны Армении, уже рассмотрела более 70 заявлений-жалоб, при необходимости она направляла соответствующие ходатайства в призывные органы. Заявления-жалобы в основном касаются вопросов исследования и оценки состояния здоровья призывников, дополнительной экспертизы с целью пересмотра заключения о пригодности или предоставлении отсрочки.

В рамках зимнего призыва заявления-жалобы граждан принимаются во все рабочие дни недели-по адресу Общественного совета при министре обороны РА по адресу Московяна 5.

Комиссия, созданная с целью обеспечения прозрачности и законности процесса призыва, быстрого решения вопросов, поднятых в заявлениях-жалобах граждан, будет действовать до конца призыва, предоставляя гражданам действенную возможность проследить за решением волнующих их вопросов.

Для получения дополнительной информации можно звонить по телефону / 010 / 52-34-82.




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