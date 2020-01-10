Эдуард Мартиросян встретился с депутатами фракции “Просвещенная Армения” НС

По инициативе парламентской фракции “Просвещенная Армения” 10 января состоялась встреча с исполняющим обязанности директора Службы национальной безопасности Республики Армения Эдуардом Мартиросяном.

Как сообщили Арменпресс в партии “Просвещенная Армения”, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся внутренних и внешних вызовов Армении. Эдуард Мартиросян ответил на вопросы депутатов фракции “ПА”.

Встречи с руководителями структур сектора безопасности РА, организованные по инициативе парламентской фракции “Просвещенная Армения” будут продолжены.