Эдуард Мартиросян встретился с депутатами фракции “Просвещенная Армения” НС
16:38, 10 Январь, 2020
По инициативе парламентской фракции “Просвещенная Армения” 10 января состоялась встреча с исполняющим обязанности директора Службы национальной безопасности Республики Армения Эдуардом Мартиросяном.
Как сообщили Арменпресс в партии “Просвещенная Армения”, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся внутренних и внешних вызовов Армении. Эдуард Мартиросян ответил на вопросы депутатов фракции “ПА”.
Встречи с руководителями структур сектора безопасности РА, организованные по инициативе парламентской фракции “Просвещенная Армения” будут продолжены.