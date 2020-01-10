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Заместитель начальника Генштаба ВС Армении провел проверку во 2-ом войсковом соединении

Заместитель начальника Генштаба ВС Армении провел проверку во 2-ом войсковом соединении

Начальник Главного управления по подготовке вооруженных сил Республики Армения, заместитель начальника Генштаба ВС, генерал-майор Андраник Макарян провел проверку во 2-ом войсковом соединении, побеседовал с военнослужащими и командованием, дал указания относительно предстоящих дел, а также исправления некоторых зафиксированных недостатков.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.




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