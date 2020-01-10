В общине Маяковский сдан в эксплуатацию отремонтированный двухэтажный корпус детского сада

Губернатор Котайка Романос Петросян и заместитель губернатора Арнак Аветисян присутствовали на церемонии открытия двухэтажного здания заброшенного детсада общины Маяковский. Об этом Арменпресс сообщили в администрации Котайка.

На церемонии присутствовали также инженер ответственного подразделения Фонда территориального развития Армении Арман Паносян, руководитель общины Маяковский Ваагн Барсегян и гости.

Просторные спальни и игровые комнаты скоро будут обставлены и уже примут первых маленьких посетителей.

Корпус капитально отремонтирован по заказу Фонда территориального развития Армении.

По предложению губернатора Котайка программа была включена в список задач, требующих первоочередного решения правительства, а уже в 2020 году в рамках субвенциальных программ будут отремонтированы другой корпус детского сада и кухонная часть.

Это означает, что уже в начале осени текущего года община будет иметь полностью отремонтированный детский сад.

Общая стоимость программы - 30.3 млн драмов, из которых 26.8 млн драмов составляет государственное финансирование, 3.5 млн драмов - вклад общины.

Подчеркнув важность обеспечения дошкольных учреждений во всех общинах области, губернатор, в частности, отметил, что детские сады действуют не только для обеспечения дошкольного образования и времяпрепровождения детей, освобождения матерей от забот, детсады в институциональном плане имеют гораздо более важную миссию. Они имеют не только социальное, образовательное, воспитательное, но и культурное значение, и если община имеет благоустроенный детский сад, то она выполнила одну из своих главных и обязательных задач.

Именно с этой целью в 2019 году в Котайке были начаты программы по строительству и капитальному ремонту 10 детских садов.

В текущем году будут завершены работы по капитальному ремонту этих детских садов, за которыми последуют программы по строительству домов культуры, школ искусств и библиотек.