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Меган Маркл покинула Великобританию

Меган Маркл покинула Великобританию

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл покинула Великобританию после того, как пара объявила об отказе от исполнения своих церемониальных обязанностей. Как заявил в пятницу агентству Reuters официальный представитель четы, герцогиня Сассекская вернулась в Канаду, где вместе с семьей проводила рождественские каникулы и сейчас находится там вместе с сыном, передает Арменпресс.

"Меган вернулась в Канаду, чтобы быть со своим ребенком", - сказала собеседница агентства.

Как выяснилось, Меган Маркл и принц Гарри оставили своего первенца - восьмимесячного Арчи - в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи, а также сопутствующих ему обязанностей и привилегий. Как сообщают британские СМИ, принц Гарри еще на какое-то время останется в Соединенном Королевстве для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с другими представителями монаршей фамилии, которые не были заранее поставлены в известность о намерениях супругов.




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