Цукерберг рассказал, чего ждет от ближайшего десятилетия

Глава Facebook Марк Цукерберг сделал прогноз на ближайшее десятилетие. "Я решил подумать о том, как изменятся мир и моя жизнь к 2030 году, и сосредоточиться на этих вещах", - написал он на своей странице в соцсети.

Цукерберг полагает, что одним из основных вопросов десятилетия станет смена поколений. "К 2030 году я надеюсь, что миллениалы займут управляющие должности в большем количестве учреждений", - написал Цукерберг. Он добавил, что организация Chan Zuckerberg Initiative в течение следующего десятилетия сосредоточится на помощи молодым предпринимателям, ученым и лидерам, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Также, по мнению главы Facebook, в ближайшие 10 лет будет создана новая частная соцплатформа. Кроме того, Цукерберг считает, что в будущем десятилетии появится новая технологическая платформа - смартфон с расширенными возможностями за счет устройств дополненной реальности, новые формы управления крупными цифровыми сообществами, а также малый бизнес получит возможности крупных компаний, в частности, доступ к различным технологиям.