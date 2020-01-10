Не соответствующий правилам, варварский: комитет по языку коснулся проблемы языка теле- и радиоэфира

Комитет по языку для обеспечения выполнения требований Закона РА “О языке” в 2019 году возбудил 47 дел об административных правонарушениях.

На пресс-конференции в зале Арменпресс председатель Комитета по языку Давид Гюрджинян отметил, что публичные вывески не на армянском языке были инвентаризированы и в Ереване, и в нескольких областных общинах.

“Наша задача не только в возбуждении производства, мы также активно информируем, мы проводим профилактические мероприятия. Комитет направил 98 уведомительных писем государственным органам и органам местного самоуправления, организациям и высшим учебным заведениям. Многие до начала судебного процесса уже вносят коррективы”, - сказал Давид Гюрджинян.

Комитет проводит мониторинг языка СМИ и телерадиокомпаний. Больше всего проблем, связанных с языком, в сериалах.

“Мы все еще недовольны работой многих телерадиокомпаний, поскольку языковую работу проводят люди, которые не имеют внутренней заинтересованности в деле. Одной из наших задач является доведение этой важности до сознания. Им непонятно, что нельзя использовать язык улицы в эфире”, - сказал Давид Гюрджинян.

Комитет достаточно активен и в цифровом диапазоне. В прошлом году по армянским адресам им были запущены сайты langcom.am и լեզվիկոմիտե.հայ. Создана страница комитета в Twitter, а также действует YouTube-канал.

Комитет также активен в деле публикации и распространения призывов, которыми информирует общественность о тех или иных языковых ошибках. В прошлом году комитет опубликовал 25 призывов, касающихся использования, регулирования армянского языка и других языковых вопросов, направленных общественности, государственным органам и органам местного самоуправления, учреждениям и организациям, средствам массовой информации. Для упорядочения армянских эквивалентов иностранных слов публикуется ряд рекомендаций “Эквиваленты иностранных слов на армянском языке”. Составлено 11 таких рекомендаций, представлено 373 армянских эквивалентов иностранных слов.