Зимний призыв проводится в соответствии с установленным регламентом и графиком

В областной администрации Гегаркуника состоялось очередное заседание призывной комиссии, которое вел губернатор Гегаркуника, председатель призывной комиссии Гегаркуникской области Гнел Саносян.

Как сообщает Арменпресс, на заседании обсуждались вопросы, связанные с этапами проведения призыва, обсуждениями документов, полученных из военкомата области, сотрудничеством организаций, вовлеченных в работу по призыву.

По первому вопросу повестки доложил военный комиссар Гегаркуникской области Геворг Мхеян, отметив, что зимний призыв в области проходит в соответствии с установленным регламентом и графиком. В то же время есть все предпосылки для полного выполнения плана призыва.

По представлению секретаря призывной комиссии, для получения права на отсрочку из военного комиссариата Гегаркуникской области были получены документы ряда граждан, подлежащих призыву, проблема значительной части которых связаны с процессом завершения общеобразовательных школ. Для получения права на отсрочку обратились также и лица, имеющие двух и более детей, усыновленные, осуществляющие научную работу ,а также включенные в программу “Честь имею”. Комиссия рассмотрела личные документы указанных граждан и в установленном законом порядке дала заключение об отсрочке.

С целью обеспечения нормального хода зимнего призыва председатель призывной комиссии дал поручения членам комиссии. Зимний призыв в Гегаркуникской области продолжится до 31 января.

В конце заседания призывной комиссии губернатор Гегаркуника в присутствии членов призывной комиссии принял жителя района Арцвакар города Гавар, студента сельскохозяйственного колледжа Гавара Карена Казаряна, который в октябре 2019 года на Украине, в профессиональном поединке по виду спорту “Бои без правил” был признан победителем и удостоен поощрения. Гнел Саносян поздравил спортсмена, пожелав ему новых достижений.

Хосров Хлгатян