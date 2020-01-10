Значительная часть работ по строительству нового здания театра “Амазгаин” уже выполнена

Значительная часть работ по строительству нового здания театра “Амазгаин” им. Соса Саркисяна уже выполнена.

На пресс-конференции в зале Арменпресс директор театра “Амазгаин” им. Соса Саргсяна Арман Навасардян сообщил, что уже ведутся работы по строительству крыши. В скором времени начнутся работы по внутренней отделке здания.

“Надеюсь, что в 2020 году, наконец, у нас будет то здание, о котором мы мечтали на протяжении многих лет. Есть лишь один вопрос: застройщик обязался выполнить все связанные со зданием работы, кроме обеспечения механической части сцены, светового, звукового оборудования. Это считается строго профессиональным, застройщик не сможет заниматься этим. Сейчас мы должны решить эту проблему”, - сказал Арман Навасардян.

На вопрос журналистов, обратятся ли они к государству за содействием в этом вопросе, Арман Навасардян отметил, что не желает ставить государство в трудное положение. Он пытается найти спонсоров, уже обратился к некоторым организациям, а с некоторыми будет на связи в ближайшее время. По предварительным данным, речь идет о примерно 500 тысячах долларов США.

Церемония закладки нового здания театра “Амазгаин” им. Соса Саркисяна состоялась в марте 2019 года, на которой присутствовал и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Здание находится по соседству с Ереванским государственным институтом театра и кино.