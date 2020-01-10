Разведывательный спутник США перед крушением украинского лайнера зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении самолета, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского представителя.

По его словам, американская разведка убеждена, что иранский радар осуществил захват в цель украинского самолета? и затем по нему были запущены две ракеты класса "земля-воздух", которые сбили лайнер,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя США, ознакомленного с данными разведки, сообщил, что самолет был сбит двумя зенитными ракетами российского производства SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства "Тор-М1").