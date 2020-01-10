Иранист исключает переговоры Иран - США в течение 40 дней после убийства Сулеймани

Заведующий кафедрой иранистики ЕГУ Вардан Восканян исключает переговоры между Ираном и США в течение 40 дней после убийства командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

Как передает Арменпресс, об этом иранист сообщил на пресс-конференции 10 января.

“На данный момент иранское общество не настроено идти на переговоры с США или на ослабление напряженности. Их нет, учитывая как политические, так и идеологические и религиозные особенности этой страны. Переговоры с убийцей в течение 40 дней траура исключаются как в идеологическом, так и в религиозном плане. Иранцы будут использовать все имеющиеся у них возможности для сокращения вооруженного присутствия Соединенных Штатов на Ближнем Востоке”, - сказал Вардан Восканян.

Иранист отметил, что убийство Касема Сулеймани сплотило все иранское общество.